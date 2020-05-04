В КПРФ попросили проверить заявления Дмитрия Киселёва на экстремизм

https://static.news.ru/photo/020b7798-8e04-11ea-ae1b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Киселёв Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку предложению телеведущего Дмитрия Киселёва о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». Об этом журналист сказал в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Парламентарий попросил начать проверку о нарушении закона о противодействии экстремизму, передаёт РБК.

В запросе Рашкин сообщил, что слова прозвучали в контексте рассказа о Петре Краснове, который был начальником Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Третьего рейха. Депутат напомнил, что в СССР Краснова приговорили к смертной казни за «за многолетнее служение нацистам».

Депутат заявил, что предложение поставить памятник является признанием заслуг Краснова, его реабилитацией и героизацией. Однако это «автоматически выставляет борьбу советского народа и правительства с ним и ему подобными неправильной, что в корне ложно».

При этом, подчеркнул Рашкин, возведение памятника атаману исключительно как участнику Первой мировой войны было бы настолько же абсурдно, как и памятник художнику Адольфу Гитлеру.

В годы Первой мировой войны Пётр Краснов был генерал-майором Русской императорской армии, а впоследствии деятелем Белого движения, создателем и атаманом Великого войска Донского. После Гражданской войны эмигрировал в Германию.

В 1945 году выступавшие на стороне нацистов казаки сдались в плен англичанам. Их передали СССР, где в 1947 году Краснова казнили по решению Военной коллегии Верховного суда.

Ранее NEWS.ru писал, что Киселёв заявил о чрезмерном количестве памятников коммунистическому вождю Владимиру Ленину. Он предложил сократить их количество и сохранить только «монументальные произведения».