В КПРФ хотят вернуть России флаг СССР

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова на заседании фракции КПРФ предложила заменить нынешний триколор на флаг СССР. В представленном законопроекте она заявила, что трёхцветный флаг был дискредитирован, написал её супруг, политолог Николай Платошкин в своём telegram-канале.
В обосновании особо подчёркивается, что трёхцветный флаг был дискредитирован, так как в годы Великой Отечественной войны являлся символом власовских предателей, — написал он.
Отмечается, что фракция КПРФ одобрила законопроект. Он будет вынесен на обсуждение парламента.
Ранее резидент России Владимир Путин поддержал идею поднимать российский флаг в школах ежедневно. Он заявил, что это могло бы стать «хорошей традицией» по образцу тех, что существуют во многих странах. Для этого глава государства предложил ввести единый государственный стандарт: вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что законодательство об образовании лишь поощряет такого рода действия.