В КПРФ хотят вернуть России флаг СССР

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Известный журналист, ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Сергей Бабаев, госпитализированный из-за коронавируса, рассказал, что ему стало лучше. В разговоре с NEWS.ru он поделился, что проходит все необходимые процедуры.

Телеведущий уточнил, что к нему начало возвращаться обоняние. По его словам, он не вакцинировался. На вопрос о том, собирается ли он сделать прививку в дальнейшем, Бабаев сказал, что всё «по...