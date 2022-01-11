В Гамалеи рассказали, когда «омикрон» накроет Россию

Ожидать распространения штамма коронавируса «омикрон» в России следует в конце января — начале февраля, считает замглавы центра Гамалеи Денис Логунов. По его словам, эта вариация распространяется в разы быстрее, чем предыдущие штаммы, однако уже есть данные о меньшей летальности.

И самое главное, что мы про этот штамм знаем, конечно же, он на территории Российской Федерации уже есть. Абсолютно уверен, что до конца января — начала февраля у нас также будет значимый абсолютно подъём заболеваемости штаммом «омикрон», — сказал Логунов в эфире программы «Соловьёв.LIVE».

Он добавил, что штамм «омикрон» распространяется намного быстрее предыдущих вариаций коронавируса. При этом, по словам вирусолога, согласно данным, которые поступают из ЮАР, количество тяжёлых случаев заболевания среди госпитализированных снижено почти в три раза, а летальность — в 4–17 раз.

На уровень обычного гриппа мы ещё не вышли, <...> но точно видим, что штамм менее патогенен, — подчеркнул Логунов.

Ранее учёные из Академического больничного комплекса имени Стива Бико в ЮАР предсказали скорый конец кризисной стадии пандемии. Проанализировав более четырёх тысяч случаев заболевания «омикроном» и предыдущими вариантами COVID-19, они пришли к выводу, что новый штамм может являться предвестником перехода болезни из стадии пандемии в разряд эндемии с ограниченным ареалом поражения.