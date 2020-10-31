В «Что? Где? Когда?» объяснили возвращение к играм знатока Скипского

https://static.news.ru/photo/6c7cdec2-1cee-11eb-ac29-fa163e074e61_660.jpg Михаил Скипский Фото: Михаил Скипский/vk.com

Руководство «Что? Где? Когда?» прокомментировало участие в игре знатока Михаила Скипского, которого обвинили в домогательствах к школьницам.

По словам гендиректора телекомпании «Игра ТВ» Натальи Стеценко, у неё нет юридических оснований не допускать знатока к участию в передаче.

Мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране: по закону или по понятиям? — заявила она в Instagram.

Стеценко предложила «всё-таки жить по закону», а тем, кто хочет жить по понятиям, пожелала, чтобы с ними никогда ничего не случилось и «любые <...> досужие разговоры не помешали им жить».

Скипский выступил в финальной игре осенней серии «Что? Где? Когда?» в команде Балаша Касумова. Он вышел в телеэфир впервые с появления обвинений в его адрес в июле 2020 года.

Как писал NEWS.ru, об обвинениях против игрока популярного интеллектуального телешоу стало известно ещё летом, когда стали поступать анонимные жалобы учениц школы, где он работал учителем географии и вёл кружок ЧГК. В начале октября сразу несколько девушек рассказали о недостойном поведении пристававшего к ним педагога.

Ранее пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», направили открытое письмо в адрес правления организации с просьбой отстранить от мероприятий с участием детей знатока Михаила Скипского.