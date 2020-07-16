«Бедные дети»: учительница с трудом сдала ЕГЭ вместе с учениками

https://static.news.ru/photo/292930ae-c766-11ea-8507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Преподаватель химии из Красноярска Ольга Юмашева с большим трудом смогла сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по собственному предмету. Женщина призналась, что была ошарашена сложностью заданий для учеников.

Тестирование длилось 3,5 часа. За это время педагог ни разу не покидала кабинет, однако отведённого времени едва хватило на выполнение всех заданий, рассказала она.

Бедные дети! Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! — цитирует Юмашеву «Красноярск онлайн».

Учительница рассказала, что первую часть написала неплохо, однако вторая оказалась очень «подковыристой». Поэтому справилась ли она, преподаватель не знает. Чтобы проверить работу, времени не хватило.

Вместе с тем, женщина выразила надежду, что получит за работу больше 85 баллов. Главным выводом, который она вынесла для себя, стала необходимость изменить собственный подход к подготовке выпускников к ЕГЭ с учётом личного опыта сдачи экзамена.

Результаты экзамена по химии будут известны через 2 недели.

Это уже не первый случай, когда преподаватели в качестве эксперимента сдавали ЕГЭ. Учитель химии из Красноярска, например, о своем решении объявила заранее. Для этого она оформила необходимые документы и вошла в число тестируемых.

Основной этап сдачи единого госэкзамена продлится по 23 июля, резервные дни намечены на 24 и 25 числа. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.

29 и 30 июня состоялся пробный госэкзамен.

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен остался обязательным только для поступающих в высшие учебные заведения.

Рособрнадзор не стал требовать, чтобы выпускники школ сдавали единый госэкзамен в масках и перчатках, как того требуют стандартные меры эпидемиологической предосторожности.