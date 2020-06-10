Все выпускники получат аттестат без сдачи экзаменов в 2020 году

https://static.news.ru/photo/08ef7434-abb3-11ea-975e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все российские школьники — выпускники девятых и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов. Желающие продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях будут зачислены в них по оценкам в аттестате.

Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ, — говорится в пояснении к постановлению.

Уточняется, что привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний в этом году пришлось изменить из-за пандемии коронавируса. Министерству просвещения и Рособрнадзору поручено привести нормативные акты в соответствие с постановлением премьер-министра до 15 июня.

Как писал NEWS.ru, российские выпускники смогут подавать заявления в университеты и институты с 20 июня, в том числе и дистанционно. Об этом заявил Михаил Мишустин. В 2020 году сдавать единый госэкзамен (ЕГЭ) планируют более 736 тыс. школьников. Его основной период пройдёт с 3 по 23 июля. Пробные экзамены состоятся 29–30 июня. Дети в них участвовать не будут, так как целью станет проверка технической отлаженности системы.