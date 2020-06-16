Выпускников не будут заставлять сдавать ЕГЭ в масках и перчатках

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Рособрнадзор не станет требовать, чтобы выпускники школ сдавали Единый государственный экзамен в масках и перчатках, заявил представитель ведомства Игорь Круглинский.

Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене, — цитирует Круглинского ТАСС.

По его словам, «до входа в пункт проведения экзамена можно прийти в маске и перчатках».

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее назвал измерение температуры, обработку рук санитайзером, рассадку участников на безопасной дистанции и ношение масок обязательными при проведении ЕГЭ. Регионы, добавил он, смогут предпринять дополнительные меры защиты — в Ханты-Мансийском автономном округе выпускников протестируют на COVID-19 перед ЕГЭ.

Как писал NEWS.ru, ЕГЭ пройдёт в период с 3 по 23 июля.

В 2020 году правительство России разрешило выдавать школьные аттестаты о среднем общем и среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен потребуется только поступающим в высшие учебные заведения.