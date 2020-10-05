Туристы рассказали, как уменьшить вес чемодана в аэропорту

https://static.news.ru/photo/b90a4968-0773-11eb-b27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вес чемодана в аэропорту вполне можно уменьшить, если избавиться от джинсов, комбинезонов, курток и рубашек. Именно эти вещи для туристов, как правило, «лишние». .

Если же что-то из перечисленного всё же необходимо взять с собой, то лучше надеть эти вещи на себя на время полёта. Для провоза в качестве багажа такая одежда слишком тяжёлая и занимает много места, пишет Daily Express, ссылаясь на советы опытных путешественников.

Не стоит везти с собой громоздкие предметы типа фена, который наверняка будет в номере отеля. Гардероб планировать надо как можно тщательнее, не набирать с собой обуви, а в одежде придерживаться «базовых» цветов: чёрный, белый, серый, бежевый.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина вместе с семьёй и директором была задержана в аэропорту Мале на Мальдивах. Полицейских насторожила декоративная серебряная пуля на шее у инстаблогера.