Томатам пора переезжать в теплицу: сроки посадки для раннего урожая

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Хотите получить ранний урожай сочных помидоров? Рассказываем, как определить идеальный момент для высадки рассады в теплицу по ключевым признакам.

Считается, что высаживать томаты в грунт в средней полосе можно в конце апреля, на Урале — в первой декаде мая, в Сибири — в середине мая. Однако агрономы советуют в первую очередь обращать внимание на температурный режим.

Оптимальные условия:

Почва прогрета до +15 °С на глубине 10 см.

Ночная температура в теплице не опускается ниже +10 °С.

Также наиболее подходящее время для высаживания рассады томатов можно определить по природе. Если распустились листья у берез, начали цвести одуванчики и появились первые комары — томатам пора переезжать в теплицу!

Для посадки выбирайте пасмурный день или вечернее время, не заглубляйте стебель сильнее, чем он рос в горшке. Соблюдайте эти правила — и ваши томаты дадут урожай на 2–3 недели раньше!

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