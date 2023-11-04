Тепло и дождь: какая будет погода в Москве и Петербурге с 6 по 12 ноября Синоптик Вильфанд: температура в Москве на следующей неделе будет выше нормы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура в Москве и Петербурге на грядущей неделе будет в пределах или выше климатической нормы, сообщают синоптики. Какую ожидать температуру и возможен ли снег?

Какая погода будет в Москве и Подмосковье на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru сообщил, что с 6 по 12 ноября температура в Москве и Московской области будет выше климатической нормы на 3–4 градуса. При этом ожидается постепенное снижение температуры воздуха, и к концу недели она будет выше нормы уже на 1–2 градуса.

«Ночные часы будут близки к нулевой отметке — от −1 до +3 градусов, а дневные — от +1 до +6 градусов. При этом ожидаются осадки в виде дождей», — рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в грядущее воскресенье, 5 ноября, температура воздуха в столичном регионе может преодолеть рекорд четырехлетней давности и достичь самых высоких показателей для этого дня за всю историю наблюдений: столбики термометров могут подняться до отметки 13–15 градусов тепла, что на восемь градусов выше климатической нормы. Максимальное значение для этого дня было зафиксировано в 2019 году и составило 12,9 градуса. Температурная аномалия может быть спровоцирована поступающим одновременно из Северной Африки и Центральной Азии воздухом.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 6 ноября, в понедельник, в Москве ожидается 2–3 градуса тепла. Во вторник прогнозируется +3 градуса, в среду, четверг и пятницу — плюс 2–4, в субботу — плюс 1–3, в воскресенье — плюс 2–3. В каждый день недели возможен дождь. Практически аналогичная ситуация ожидается в Подмосковье.

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал «Фонтанке», что ноябрь в Северной столице будет медленным и плавным переходом в зиму. По его словам, температурный фон в последний месяц осени почти всегда будет близок к климатической норме, а иногда и выше нее. Лишь несколько дней выдадутся немного холоднее, чем должно быть в ноябре, сообщил специалист.

«Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 0,5–1,5 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков составит 80–120% климатической нормы», — поделился прогнозом Колесов.

В первой половине ноября циклоны в небе над Петербургом спровоцируют преимущественно облачную погоду с частыми осадками в виде мокрого снега и дождя. Во второй половине последнего месяца осени циклоны будут чередоваться с полями повышенного атмосферного давления, что позволит жителям Северной столицы периодически видеть солнце.

Сервис «Яндекс.Погода» свидетельствует, что в ближайшую неделю, с 6 по 12 ноября, температура воздуха в Петербурге будет плюсовой. В понедельник, 6 ноября, воздух в городе на Неве прогреется до +7 градусов. Во вторник прогнозируется плюс 6–7 градусов.

В среду и четверг температура составит плюс 5–6 градусов, в пятницу — от 4–6. В субботу столбики термометров, согласно прогнозу «Яндекса», зафиксируются на отметке +4 градуса, в воскресенье ожидается плюс 2–4. В каждый из дней возможен дождь. Практически аналогичная ситуация будет наблюдаться в Ленинградской области.

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