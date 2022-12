Тату-мастер назвал 10 самых популярных фраз-татуировок 2022 года Тату-мастер Ермак: фразы Carpe diem, Be here now и Hustle вошли в топ-10 татуировок в 2022 году

Фото: shutterstock

В топ-10 самых популярных фраз-татуировок 2022 года вошли Carpe diem («Лови момент»), Be here now («Будь здесь сейчас»), «Hustle» («Суета»), заявил в разговоре с NEWS.ru тату-мастер Владимир Ермак. Он подчеркнул, что нанесение фраз-татуировок является отдельным видом искусства, который называется «леттеринг».

Carpe diem — когда классика объединяет в себе все модное и молодежное, становится очень быстро самым популярным и на века. Хотелось бы, конечно, больше оригинального видеть на людях. Это позволяет по-настоящему быть самим собой. Be here now — в моменте быть сегодня действительно модно. Hustle — концептуальность подобных надписей очень частое теперь явление. Это уже целый пласт, — заявил Ермак.

По словам эксперта, в список самых популярных надписей для татуировок также вошли фразы Family together always («Семья вместе навсегда»), Freedom («Свобода»), My life... My rules... («Моя жизнь — мои правила»), а также Never give up («Никогда не сдавайся»), «Целуй», «Я всегда буду рядом» и «Только Бог мне судья».

Ранее Ермак заявил, что в последнее время россияне стали чаще делать выбор в пользу черно-белых татуировок из-за практичности данной палитры. По его словам, такая цветовая гамма никогда не выходит из моды ввиду своей универсальности. При этом спикер подчеркнул, что в наши дни набирает популярность коллажирование направлений и стилей.