Сын Высоцкого ответил на критику обновлённого монумента его отцу

https://static.news.ru/photo/62e8c286-cde8-11ea-be58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сын поэта Владимира Высоцкого Никита назвал «долбаками» недовольных обновлённым памятником поэту, в проекте которого он лично принимал участие.

Об этом сообщило издание Daily Storm. Отмечается, что статуе артиста на Ваганьковском кладбище в Москве исполнилось уже 35 лет и родственники и друзья поэта решили обновить её. В частности, памятник получил новую голову.

Я отвечаю за эту могилу уже 40 лет. Там всё, что сделано, — не просто с моего ведома, а я в этом участвовал, — заявил Никита Высоцкий.

По его словам, памятник останется теперь в таком виде, кто бы и что ни говорил, ведь это было решение семьи.

Но не всем эти изменения пришлись по душе. Отмечается, что с критикой памятника выступил известный актёр Станислав Садальский. По его словам, с новой головой памятник стал на 30 сантиметров ниже.

Рукавишников, наверное, лучший скульптор на сегодняшний день в России. Говорить, что он сделал что-то плохо, могут даже не дилетанты, а долбаки, — ответил на критику Высоцкий.

Памятник Высоцкому выполнен скульптором Александром Рукавишниковым в 1985 году. Он же сделал реконструкцию монумента.

Как писал NEWS.ru, во время подготовки выставки, посвящённой дружбе Владимира Высоцкого и Ивана Бортника, была найдена ранее не звучавшая и не известная версия песни «Райские яблоки».