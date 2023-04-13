Священник рассказал, почему крашеные яйца и кулич являются символами Пасхи Протоиерей Лоргус: пасхальный кулич отсылает нас к последней трапезе Христа, а крашеное яйцо — к Марии Магдалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пасхальный кулич — это просфора, хлеб, освященный Иисусом Христом во время последней трапезы с 12 ближайшими учениками, а крашеные яйца отсылают нас к первым христианам, которые таким образом приветствовали друг друга во время гонений, рассказал NEWS.ru протоиерей Андрей Лоргус. Священник добавил, что крашеные яйца также связаны с визитом Марии Магдалины к римскому императору Тиберию.

Кулич — это как просфора, хлеб, освященный во время последней трапезы с ближайшими 12 учениками самим Иисусом. А про яйцо есть древнее предание: в эпоху гонений на христиан красным яйцом они приветствовали друг друга и дарили их неверующим как символ воскресения Христова. По преданию, Мария Магдалена принесла яйцо императору Тиберию. Он не верил в воскрешение и заявил, что скорее яйцо станет красным, нежели человек воскреснет. И яйцо покраснело, — объяснил Лоргус.

Священник отметил, что на Пасху можно освящать не только куличи, но и вино, мясо, сало, окорок и сыр. Он объяснил, что делают это не в церкви, а рядом, и для освящения таких продуктов есть специальная молитва.

Он добавил, что в число наиболее древних традиций входят освящение крашеных яиц и куличей из теста, а творожная пасха — чисто русская традиция, в других православных церквях такого нет.

Протоиерей также уточнил, что обычай посещать кладбище на православную Пасху не имеет отношения к Церкви. Подобная привычка у верующих выработалась в 1960–1970-е годы при советской власти. По его словам, помянуть усопших можно через 10 дней после Пасхи — на Радоницу.

Ранее стало известно, что цены на ингредиенты для кулича по классическому рецепту выросли на 9,17%. В 2023 году стоимость всех продуктов составит около 183 рублей, тогда как в 2022 году кулич обходился в 168 рублей.