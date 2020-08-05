Свидетельница по делу Ефремова рассказала о его состоянии после ДТП

https://static.news.ru/photo/95eafee2-d7ca-11ea-92a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время второго заседания по делу актёра Михаила Ефремова на суде в качестве свидетеля выступила Анна Ордян, которая видела как разворачивались события после смертельной аварии на Смоленском шоссе в Москве.

Я особо на Ефремова не смотрела. Просто пьяный человек за рулем. У него была шаткая походка. Еле стоял на ногах, — рассказала Ордян.

По её словам, мужчина находился на заднем сиденье автомобиля, откуда его вывели сотрудники полиции. Она подчеркнула, что другие свидетели, которые оказались на месте ДТП раньше неё, видели, что за рулём был именно Ефремов, сообщает РЕН ТВ.

Женщина работает врачом и после ДТП проезжала мимо. Она решила остановиться и помочь пострадавшим. Автомобиль курьерской службы, в который врезался Ефремов, перевернулся. Его водитель ещё был жив. Врач запретила очевидцам трогать пострадавшего.

Другой свидетель аварии Владислав Женжебир сообщил, что поведение Ефремова перед ДТП было хамским. Автомобиль актёра несколько раз резко тормозил, а затем выезжал на встречную полосу. После ДТП актёр подходил к его товарищу, просил сигарету и спрашивал о пострадавших.

Авария произошла поздним вечером 8 июня. Ефремов протаранил курьерский фургон, выехав на встречную полосу. Водитель Сергей Захаров умер в реанимации. В крови актёра помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина.

NEWS.ru писал, что в суде актёр отказался признавать вину. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что в момент совершения преступления его подзащитный был очень пьян и ничего не помнит.