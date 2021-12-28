Суд прекратил дело сослуживца экс-офицера ФСБ Черкалина за сроком давности

Московский гарнизонный военный суд в связи с истечением срока давности прекратил уголовное преследование бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева, передаёт ТАСС. Подчинённого экс-начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина обвиняли в мошенничестве на полмиллиарда рублей. Суд освободил Васильева из под домашнего ареста.

Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство Васильева и его адвоката Александра Гофштейна и прекратил уголовное дело в отношении Васильева в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, — зачитал своё решение судья Константин Селезнёв.

Суд также отменил меру пресечения в виде домашнего ареста и освободил Васильева в зале суда. При этом с него будет взыскано более 1 млн рублей на оплату судебных издержек.

Также согласно решению суда, с имущества Васильева и членов его семьи будет частично снят арест и возвращена большая часть предметов собственности. Среди них элитные наручные часы Rolex, памятные монеты, автомобиль Lexus. Арест сохранится лишь на то имущество, стоимость которого равняется сумме взысканных издержек.

Ранее сообщалось, что у подельников Черкалина — экс-сотрудников ФСБ Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, а также экс-акционера «Кредитимпэкс Банка» Георгия Шкурко, арестовали виллу в Италии, 87 земельных участков в Подмосковье, четыре квартиры в столице, шесть жилых домов и нежилое помещение.

Согласно материалам дела, в 2011 году Черкалин, Васильев и Фролов под угрозой уголовного преследования заставили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать вымогателям долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму не менее 490 млн рублей. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой. Дело было возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору».

Черкалин заключил сделку со следствием, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. После этого суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.