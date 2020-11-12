СМИ: налоговая заблокировала счета компании Олега Газманова

Федеральная налоговая служба приняла решение о блокировке счетов продюсерского центра «Процентр» артиста Олега Газманова из-за долга.
По данным Mash, с компанией
При этом пресс-секретарь артиста Сергей Новохатский
Ранее, как писал NEWS.ru, Газманов пожаловался на бедственное положение артистов из-за отмены концертов на фоне пандемии коронавируса. По словам музыканта, у него больше нет возможности полноценно содержать свою многочисленную команду — музыкантов, звукорежиссёров, технический персонал.