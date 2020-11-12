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СМИ: налоговая заблокировала счета компании Олега Газманова

19:08, 12 ноября 2020
Олег Газманов Олег Газманов Фото: oleggazmanov/instagram.com

Федеральная налоговая служба приняла решение о блокировке счетов продюсерского центра «Процентр» артиста Олега Газманова из-за долга.

По данным Mash, с компанией судился фонд капитального строительства, который выиграл иск на 29 тысяч рублей. «Процентром» управляла жена Газманова, Марина Муравьёва-Газманова.

При этом пресс-секретарь артиста Сергей Новохатский заявил журналистам BFM, что эта информация не соответствует действительности. Сам Газманов сейчас отдыхает в Сочи и недоступен для комментариев.

Ранее, как писал NEWS.ru, Газманов пожаловался на бедственное положение артистов из-за отмены концертов на фоне пандемии коронавируса. По словам музыканта, у него больше нет возможности полноценно содержать свою многочисленную команду — музыкантов, звукорежиссёров, технический персонал.

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