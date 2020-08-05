Следующее заседание по делу Ефремова состоится 6 августа

https://static.news.ru/photo/dd3ea364-d71d-11ea-b7c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова назначила следующее заседание по делу актёра Михаила Ефремова на четверг, 6 августа.

Следующее заседание состоится 6 августа, — сказала судья в завершение первого заседания по существу дела.

Артист обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Со ссылкой на экспертизу сообщалось , что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее, выступая на заседании, подсудимый заявил, что не признаёт свою вину, потому что «ничего не помнит», включая то, как проходило медосвидетельствование после аварии. Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, заявил в суде, что сразу после случившегося Ефремов говорил ему, что именно он был за рулём.

В свою очередь адвокат семьи погибшего Александр Добровинский сообщил, что располагает записью, на которой видно, что именно Ефремов выходил из машины со стороны водительского кресла. Он обещал показать эти кадры в эфире одного из федеральных каналов.

При этом адвокат актёра Эльман Пашаев ранее говорил журналистам о козыре, который способен доказать невиновность актёра. Он отметил, что предъявит его не сразу.

Как ранее писал NEWS.ru, у Ефремова сразу после аварии нашли в крови следы марихуаны, кокаина, а также этанол. Это подтверждается материалами дела.