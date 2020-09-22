Скончался философ, переводчик «Улисса» Сергей Хоружий

https://static.news.ru/photo/d65f1064-fcc6-11ea-9150-fa163e074e61_660.jpg Сергей Хоружий Фото: Nemtsev/wikimedia.org

Философ, переводчик произведений ирландского писателя Джеймса Джойса Сергей Хоружий скончался в Москве на 79-м году жизни, следует из сообщения первого проректора Сретенской духовной семинарии протоиерея Павла Великанова.

Сегодня ночью на 79-м году жизни скончался российский физик-теоретик, математик, философ, богослов, антрополог Сергей Сергеевич Хоружий, — написал Великанов в Facebook.

Известно, что Хоружий являлся исследователем древней аскетической восточно-христианской практики исихазма и основателем института синергийной антропологии. Вместе с Виктором Хинкисом Хоружий перевёл знаменитый роман «Улисс».

Ранее NEWS.ru писал, что скончался актёр театра и кино Владимир Чуприков, известный по ролям в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «Любовь-морковь — 2» и «Возвращение Мухтара».

Об этом сообщил Российский академический молодёжный театр (РАМТ), в котором он работал 20 лет назад. Актёр скончался 19 сентября в возрасте 56 лет.