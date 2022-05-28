Синоптик рассказала, ждать ли москвичам солнечную погоду в выходные Синоптик Позднякова заявила, что в выходные москвичей ждёт неустойчивая погода

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Выходные дни 28 и 29 мая встретят москвичей неустойчивой погодой, так как столичный регион всё ещё находится в тыловой части циклона, заявила NEWS.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Эксперт отметила, что в ближайшие два дня мегаполис и область «пересекут атмосферные фронты, но больших осадков, как в ночь на 27 мая, не ожидается».

28 мая ожидается кратковременный дождь — от небольшого до умеренного — практически весь субботний день. В Москве ночь будет тёплой — +8–10 градусов Цельсия, в области не ниже +5. Днём в Москве 13–15 градусов тепла, что прохладнее, чем 27 мая. Порывы западного ветра в субботу достигнут 12–15 метров в секунду. Комфортная погода установится 29 мая, облачность переменная, местами соберётся небольшой дождь, но большинство москвичей его даже не заметят. Ночь останется относительно тёплой — в Москве 6–8 тепла, по области — 5–10, днём в Москве 16–18, по области 14–19, — отметила Позднякова.

Синоптик добавила, что наиболее благоприятным днём станет 31 мая — Московский регион окажется под очередным атлантическим циклоном, что вызовет кратковременные дожди разной интенсивности, «хотя ночи станут теплее — в Москве 9–14 градусов, днём — 19–24 градуса тепла».

Погода 1 июня преимущественно без осадков, её определит частный циклон, который расположится над всем столичным регионом. Температурный фон не изменится: ночью 9–14 градусов, днём — 19–24 градусов тепла, — подытожила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что предстоящее воскресенье, 29 мая, погода в столичном регионе начнёт перестраиваться на летний режим. По его словам, небольшие осадки сохранятся в субботу, а уже в воскресенье картина начнёт активно меняться.