Семья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов

https://static.news.ru/photo/12f39db8-d235-11ea-a469-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Родные арестованного экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала начали сбор средств на оплату услуг адвокатов. Об этом рассказала его сестра Галина.

Мы решили создать фонд помощи, но на его создание могло уйти до четырёх месяцев. Было принято другое решение, была нанята адвокатская коллегия ... для защиты Сергея Ивановича, и деньги будут поступать на расчётный счёт для оплаты адвокатов, — казала она в видеообращении, опубликованном в Instagram краевого отделения ЛДПР.

Сестра экс-чиновника добавила, что решение о сборе средств было принято из-за отсутствия у семьи в данный момент возможности оплатить услуги юристов, поскольку счета арестованы. Она заверила, что отчёты о поступивших деньгах будут публиковаться ежемесячно.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Он пользуется популярностью у жителей региона, поэтому, с 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

Фургал освобождён от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Ранее NEWS.ru писал, что в обвинение Фургалу могут быть добавлены новые эпизоды покушения и организации убийства предпринимателей. СКР проверяет его на причастность к другим преступлениям, совершённым в одном из сёл Хабаровского края в 2003–2004 годах.