СМИ: Фургалу могут предъявить новые обвинения в убийствах

https://static.news.ru/photo/9a6a4e1c-cfd9-11ea-bf57-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут быть добавлены новые эпизоды покушения и организации убийства предпринимателей. Как сообщили в правоохранительных органах, Следственный комитет России проверит его на причастность к другим преступлениям.

В отношении Фургала и ещё четырёх фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство», — сообщил источник ТАСС.

Речь идёт о преступлениях, которые имели место быть в одном из сёл Хабаровского края в 2003 — 2004 годах. Предположительно, преступления были совершены в отношении предпринимателей, занимавшихся ломом чёрных и цветных металлов.

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион, писал NEWS.ru.