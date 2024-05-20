Самая редкая сова в мире принесла потомство в России Самая редкая сова в мире — рыбный филин — принесла потомство в РФ

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Рыбный филин

Самая крупная и редкая сова в мире принесла потомство в Норском заповеднике на Дальнем Востоке, сообщает «Амурская правда». Речь идет о рыбном филине, который занесен в Международную Красную книгу и является исчезающим видом.

Птенца во время патрулирования территории при помощи квадрокоптера обнаружил руководитель заповедника Тимофей Мудрак. В Норском заповеднике рыбный филин обитает недалеко от самого северного кордона Меун и крайне редко показывается на глаза даже госинспекторам, из-за чего заметить птицу можно только на кадрах с фотоловушек или с коптера.

По информации ученых, сегодня рыбный филин обитает лишь на территории России — в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, а также на Сахалине и Курильских островах. В настоящее время насчитывается не более 400 пар пернатых.

Ранее ученые НИИ сельского хозяйства Крыма получили первое гибридное потомство овец. Для этого они скрестили мясных тонкорунных баранчиков с ярками — молодыми овцами, которые еще не достигли репродуктивного возраста — цигайской породы, традиционной для региона, сообщает «МК в Крыму».

Для создания стойкого генотипа необходимо от 5 до 10 лет. Баранчики и 45 ярок, которых используют для скрещивания, содержатся в отдельном медико-биологическом учреждении. Туда же поместили молодое гибридное потомство. Ученые Крыма продолжают работу над созданием новой породы овец.