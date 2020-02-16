https://static.news.ru/photo/914d007c-50ae-11ea-8508-fa163e074e61_660.jpg Благовещенский кафедральный собор Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости

Клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан провёл молебен о спасении от коронавируса. Он молился на русском и китайском языках.

Священник родом из Китая, передаёт РИА Новости. Всего на мероприятии присутствовали около 20 человек, один из которых имеет гражданство КНР.

Русские — наши братья и сёстры. Мы сейчас молимся о Китае, мы знаем, что в Китае такой страшный вирус. Там много людей заболели или погибли, — сказал он прихожанам.

Как писал NEWS.ru, ранее настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев рассказал, что священники в Москве будут еженедельно служить молебен о спасении от эпидемии коронавируса.

Он подчеркнул, что молебен не является «панацеей или магией». По его словам, совершение молельных пений является традицией Православной церкви, в том числе во время различных эпидемий. Зуев напомнил, что в 2009 году Воронежская метрополия проводила молебны по случаю эпидемии гриппа.