Клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан провёл молебен о спасении от коронавируса. Он молился на русском и китайском языках.
Священник родом из Китая,
Русские — наши братья и сёстры. Мы сейчас молимся о Китае, мы знаем, что в Китае такой страшный вирус. Там много людей заболели или погибли, — сказал он прихожанам.
Как писал NEWS.ru, ранее настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев рассказал, что священники в Москве будут еженедельно служить молебен о спасении от эпидемии коронавируса.
Он подчеркнул, что молебен не является «панацеей или магией». По его словам, совершение молельных пений является традицией Православной церкви, в том числе во время различных эпидемий. Зуев напомнил, что в 2009 году Воронежская метрополия проводила молебны по случаю эпидемии гриппа.
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