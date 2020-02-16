https://static.news.ru/photo/063f3258-50d0-11ea-b1c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Cheng/Xinhua/Global Look Press

Две трети россиян не готовы потратить на отдых у моря больше 100 тысяч рублей. Каждый третий и вовсе старается уложиться в сумму до 50 тысяч, выяснили исследователи.

Тем, сколько денег россияне готовы потратить на десятидневную семейную поездку, интересовались эксперты туристического сервиса, передаёт РИА Новости со ссылкой на tutu.ru. В исследовании приняли участие 2,9 тысячи человек.

Оказалось, что 13% респондентов жалеют средства на пляжные туры. Экономить, чтобы не перешагнуть стотысячную планку стараются 35%, в то время как 33% закладывают на поездку не более половины этой суммы

Впрочем, ещё 13% опрошенных заявили, что готовы спустить на морской отпуск от 100 до 200 тысяч рублей. По 3% респондентов выбрали варианты трат от 200 до 300 тысяч рублей и более 300 тысяч рублей.

Ранее стали известны наиболее популярные у российских туристов страны. По итогам осени 2019 года первое место заняла Турция, второе удержала Италия, а третьей оказалась Германия, писал NEWS.ru.