Россиянам рассказали, когда можно не платить за блюдо в кафе Юрист Свиридова: вес и цена блюда в кафе могут быть поводом не платить за него

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Если блюдо в кафе или ресторане не соответствует заявленным в меню составу, весу и цене, то клиент имеет право отказаться оплачивать заказ, рассказала в беседе с aif.ru юрист, эксперт по защите прав потребителей Мария Свиридова. По ее словам, согласно закону, информация о товаре должна быть полной и достоверной.

Как рассказала юрист, некачественные еда и напитки являются наиболее распространенными нарушениями в точках общепита.

Тухлый запах, плесень, мухи, тараканы — это подвод для возврата блюда и отказа его оплачивать. Кроме того, о нарушении санитарных норм необходимо известить руководство заведения и Роспотребнадзор, — подчеркнула эксперт.

Если человеку стало плохо после употребления блюда в ресторане, необходимо предъявить претензию о причинении вреда здоровью. Для этого важно иметь чек, в котором указано, что и где было съедено. Также посетитель вправе отказаться оплачивать блюдо, если в его составе оказался продукт, на который у клиента аллергия, и если он заранее уведомил об этом официанта.

Поводом для отказа оплачивать блюдо могут быть и манипуляции с его весом, продолжила юрист. Так, если порция явно меньше той, что указана в меню, нужно вызвать менеджера и взвесить продукт. При недовесе заведение, скорее всего, предложит «замять» конфликт, избавив гостя от оплаты блюда.

Не платить за блюда можно также при непредоставлении клиенту информации о стоимости дополнительных ингредиентов, добавила эксперт.

Допустим, вы заказали борщ за 500 рублей, а в чеке указано 500 рублей плюс еще 100 рублей за сметану. Если вам не сказали и в меню не прописано, что сметана идет отдельным, дополнительным блюдом, за эту сметану вы можете не платить, — объяснила Свиридова.

Ранее экономист Дмитрий Морковкин предположил, что к концу 2023 года уровень цен на продукты питания поднимется на 10–15%. По его мнению, это приведет к подорожанию меню в российских ресторанах и кафе на 15–20%.