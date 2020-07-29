Россиян предупредили об изменении порядка медосмотра водителей

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Порядок медосмотра автовладельцев изменится в России. Как сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай, водителей избавят от необходимости получать некоторые справки.

Изменения планируют подготовить изменения к концу года. Согласно новым правилам, автомобилистам нужно будет сдавать анализы на употребление алкоголя, только если нарколог выявит симптомы заболевания. В то же время старый порядок получения справок будет действовать до 2021 года.

Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта, — отметил Салагай.

По его словам, цель ведомства — сделать новые инициативы и методики максимально доступными для регионов, передаёт РИА Новости.

Минздрав ввёл с 22 ноября обязательное медицинское освидетельствование водителей и желающих получить права, а также сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Это вызвало резкий рост очередей за получением документа по всей стране, из-за чего ведомство приостановило действие своего приказа. После этого Минздрав «с учётом обеспокоенности граждан» решил отложить вступление в силу нового порядка медосмотра и провести дополнительный анализ методов тестирования, писал NEWS.ru.