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Россиян предупредили о температурных рекордах 2020 года

14:31, 05 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя температура 2020 года может не превысить рекорд 2016 года, так как возникло явление Ла-Нинья, которое влияет на снижение температуры, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Может ли нынешний год стал самым тёплым? Сейчас вероятность этого заметно снизилась, — отметил Вильфанд, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что октябрь 2020 года действительно стал самым тёплым в Европейской России за всю историю наблюдений. Так, рекорд был установлен в Центральном федеральном округе, а температура на полярных островах превышала норму на 10 градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что жителям столичного региона в ближайшие выходные имеет смысл сменить резину на автомобилях с летней на зимнюю. С такой рекомендацией выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, следующая неделя в Москве будет пока без снега, однако автовладельцам всё-таки стоит подготовиться к грядущим похолоданиям.

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