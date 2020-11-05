Россиян предупредили о температурных рекордах 2020 года

https://static.news.ru/photo/505d0072-1f5b-11eb-b802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя температура 2020 года может не превысить рекорд 2016 года, так как возникло явление Ла-Нинья, которое влияет на снижение температуры, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Может ли нынешний год стал самым тёплым? Сейчас вероятность этого заметно снизилась, — отметил Вильфанд, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что октябрь 2020 года действительно стал самым тёплым в Европейской России за всю историю наблюдений. Так, рекорд был установлен в Центральном федеральном округе, а температура на полярных островах превышала норму на 10 градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что жителям столичного региона в ближайшие выходные имеет смысл сменить резину на автомобилях с летней на зимнюю. С такой рекомендацией выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, следующая неделя в Москве будет пока без снега, однако автовладельцам всё-таки стоит подготовиться к грядущим похолоданиям.