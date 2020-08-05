Росконтроль проверил качество спаржи в сетевых магазинах

https://static.news.ru/photo/9d6fdf92-d712-11ea-a37d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Augapfel/flickr.com

Специалисты Росконтроля оценили качество спаржи, продающейся в супермаркетах торговых сетей Billa, Globus, Spar, «Азбука вкуса», «Лента», «Перекрёсток». Проверку не прошёл ни один образец из шести.

Отмечается, что во всех образцах этого соевого продукта уровень микробной обсеменённости мезофильной микрофлорой просто зашкаливает. Так, в спарже из «Перекрёстка» этот показатель составил более 30 000 000 КОЕ/г. Также во всех образцах обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Бактерии группы кишечной палочки и E.coli указывают на свежее фекальное загрязнение. Некоторые штаммы кишечных палочек могут вызывать тяжёлые пищевые отравления у людей, — сообщила главный специалист экспертного центра Союза потребителей Ирина Аркатова.

По её мнению, это говорит о неудовлетворительном санитарном состоянии производства и несоблюдении элементарных правил гигиены работниками, а также о нарушении условий транспортировки и упаковки продукции как на производстве, так и на складе и в точке реализации. На микробиологическую безопасность влияет и качество сырья, из которого была произведена спаржа.

Кроме того, на этикетках либо не указывается количество белков и углеводов в продукте, либо эти показатели сильно занижены. Это нарушение технического регламента.

С консервантами, как показала экспертиза, тоже вышла путаница. Нет их — ни теоретически, ни практически — только в двух образцах: из «Азбуки вкуса» и «Перекрёстка». В салат, купленный в магазине Billa, должны были (согласно маркировке) положить сорбиновую кислоту, а положили бензойную. Аналогичная ситуация и с образцом, приобретённым в гипермаркете Globus.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Росконтроля забраковали свиной шашлык из супермаркетов. Все семь образцов попали в чёрный список организации.