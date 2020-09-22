Рошаль попросил объяснять разницу между заболевшими и носителями COVID-19

https://static.news.ru/photo/a56835ca-fcc2-11ea-ab94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль попросил не пугать граждан и рассказывать им о разнице между заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и носителями вируса.

Меня больше волнуют цифры, сколько тяжёлых, сколько в реанимации, сколько на ИВЛ именно с этой патологией. Я думаю, это очень важно. И последние цифры, которые [показали] подъём, — надо ещё разобраться, что это — связано именно с COVID-19 или с началом ОРВИ, гриппа, — цитирует медика «Царьград».

Рошаль добавил, что достижения РФ в борьбе с COVID-19 не подлежат сомнению, однако расслабляться не стоит. Он отметил самопожертвование медработников, по его словам, смелость специалистов не знает границ. Они «фактически с открытым забралом бросились» на предотвращение распространения коронавируса.

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, когда большую часть населения страны провакцинируют от коронавирусной инфекции. По словам руководителя центра, специалисты которого разработали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», сейчас основная задача заключается в масштабировании производства препарата. Предприятие, которое находится на территории института Гамалеи, работает в три смены, но не может обеспечить объёмов, которые необходимы для вакцинирования большей части россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские учёные разработали несколько сценариев распространения коронавируса нового типа в ближайшую пятилетку. Согласно их выводам, сдержать его поможет только коллективный иммунитет, который можно приобрести как естественным путём (переболев вирусом), так и сделав прививку.

Авторы рассмотрели возможность влияния на пандемию вакцинации, а также нефармацевтических мер, в частности закрытия предприятий и школ, ограничения передвижения или полную изоляцию.