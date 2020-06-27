Рома Зверь: дело Серебренникова приведёт к конфликтам в сфере искусства

https://static.news.ru/photo/d9457e32-b91c-11ea-bd01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант и актёр Роман Билык, более известный как Рома Зверь, высказался по делу Кирилла Серебренникова, осуждённого условно. По словам артиста, этот процесс приведёт к конфликтам в творческой среде.

Дело «Седьмой студии», заметил Зверь, изменит всех людей, которые занимаются музыкой, кинематографом и театром. Как сказал артист, вынесенный судом приговор не имеет ничего общего со справедливостью, без которой человек не в состоянии доказать свою невиновность.

Я уверен, что после этого процесса начнутся большие споры и конфликты в самой творческой среде, среди режиссеров, работающих на власть, обслуживающих её, и тех творческих людей, которые не находятся у этой кормушки и пытаются что-то делать независимо, — цитирует Зверя MK.RU.

Билык сказал, что эта ситуация не приведёт ни к чему хорошему. В рамках конфликтов, подчеркнул музыкант, начнётся «полный дестрой и упрёки в адрес друг друга».

Серебренникова 26 июня признали виновным по делу «Седьмой студии» и приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей и трём годам лишения свободы условно.

Следствие считает Серебренникова организатором мошеннической схемы под видом проведения проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году. Он провёл полтора года под домашним арестом, пока в 2019 году Мещанский суд не отпустил его и других фигурантов дела под подписку о невыезде.

Первая экспертиза, проведённая во время следствия, выявила хищение 133 млн рублей у государства, но вторая, назначенная судом в 2019 году, указала на необоснованность обвинений. Третья завершилась в 2020-м и оценила ущерб государству в 128 миллионов рублей — защита указала на произвольность и необоснованность выводов.

Как ранее писал NEWS.ru, композитор Юрий Лоза заявил, что приговор режиссёру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении 129 млн рублей, является очередной иллюстрацией того, как работает судебная система в России.