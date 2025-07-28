«Работа восстановлена»: аэропорт Жуковский вернул доступ к сайту Аэропорт Жуковский проинформировал о восстановлении доступа к сайту

Аэропорт Жуковский возобновил работу официального сайта после временных технических сбоев, вызванных неполадками у интернет-провайдера. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, ограничения доступа к веб-ресурсу не повлияли на пассажирское обслуживание и расписание рейсов.

Работа интернет-сайта восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров, — отметили в аэропорту.

Ограничение коснулось только доступа к официальному сайту. Все внутренние системы аэропорта при этом функционировали в штатном режиме.

Авиаперевозчик подчеркивает, что все рейсы выполнялись по расписанию, а пассажирское обслуживание не прерывалось. Технические специалисты оперативно устранили последствия сбоя, восстановив полную работоспособность онлайн-ресурса.

Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Как подтвердили в Генпрокуратуре России, причиной стала хакерская атака. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ). «Аэрофлот» вернет средства пассажирам, чьи рейсы отменили из-за сбоя.