«Он был настоящим Мастером»: Путин выразил соболезнования семье Жванецкого

https://static.news.ru/photo/73739498-2043-11eb-a5c4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося Михаила Жванецкого. Глава государства отметил, что писателя-сатирика искренне любили не только в России, но и в других странах.

Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово стали символом целой эпохи, — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он добавил, что литератор «умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах».

Президент заверил, что россияне сохранят о Жванецком самую добрую память.

Писатель-сатирик скончался 6 ноября в возрасте 86 лет после болезни. В начале октября он объявил о прекращении концертной деятельности из-за ухудшения здоровья.

Гражданскую панихиду решено не проводить из-за пандемии коронавируса. На доме, где жил Жванецкий, установят памятную табличку, писал NEWS.ru.