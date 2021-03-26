Путин увидел угрозу глобальной безопасности в информационном пространстве

https://static.news.ru/photo/7e316548-8e4a-11eb-a68b-96000091f725_660.jpg Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что в информационном пространстве существует много угроз для глобальной безопасности.

Глава государства на заседании Совета безопасности РФ отметил, что цифровую среду используют в своих интересах члены организованных преступных группировок и международные террористы, передаёт РИА Новости.

Словом, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, в том числе их суверенитета и национальных интересов, — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что Россия была одним из первых государств, призвавших мир к объединению усилий для противостояния угрозам в этой новой для человечества сфере.

Ранее глава Киберкомандования США Пол Накасоне заявил, что Россия осуществляет шпионскую деятельность в Сети, а также проводит «мощные кампании влияния» в социальных сетях, писал NEWS.ru. Накасоне высказал обвинения в адрес Москвы на слушаниях в сенате. Он отметил, что Россия — это «изощрённый киберпротивник». Российские власти неоднократно отвергали все обвинения стран Запада в кибератаках как бездоказательные.