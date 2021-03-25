Вашингтон обвинил Москву в ведении «мощных кампаний влияния» в соцсетях

https://static.news.ru/photo/16da6846-8d90-11eb-bd01-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Киберкомандования США Пол Накасоне заявил, что Россия осуществляет шпионскую деятельность в Сети, а также проводит «мощные кампании влияния» в социальных сетях.

Накасоне высказал обвинения в адрес Москвы на слушаниях в сенате. Он отметил, что Россия — это «изощрённый киберпротивник».

Москва эффективно занимается кибершпионажем и другой деятельностью, а также интегрировала кибердеятельность в свою военную и национальную стратегию, — цитирует военного РИА Новости.

Накасоне дал аналогичную оценку действиям Китая. Также, по его мнению, Соединённым Штатам в киберпространстве угрожают Иран и КНДР.

Представители Ирана становятся всё более искусными в использовании киберсистем, а также в проведении подрывных и разрушительных атак, они пытались провести серию кампаний влияния, — сказал глава Киберкомандования.

Российские власти неоднократно отвергали все обвинения стран Запада в кибератаках как бездоказательные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россию поместили в список современных вызовов, которые представляют опасность для НАТО. Соответствующее решение принял Совет Альянса на уровне глав МИД по итогам первого дня работы. Члены НАТО решили укрепить возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость организации.

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