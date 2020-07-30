Путин поручил кабмину найти деньги для субсидий на оплату ЖКХ

https://static.news.ru/photo/5a0d50e6-d306-11ea-82f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству помочь регионам обеспечить россиян субсидиями на оплату услуг ЖКХ. Для этого необходимо обеспечить выделение средств для софинансирования таких расходов, сказано на сайте Кремля.

Такая мера должна способствовать выравниванию условий получения социальной поддержки на всей территории страны, говорится в обнародованных поручениях главы государства.

Представить предложения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учётом уровня их бюджетной обеспеченности для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, — написано в документе.

Срок исполнения поручения — до 1 ноября. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Уточняется, что перечень сформирован по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Дискуссия состоялась 3 июля, поручения традиционно составлены некоторое время спустя.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин сообщил, что россиян освободят от необходимости получать справки об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКХ. Нововведение вступит в силу с 2021 года.