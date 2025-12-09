Проще пареной репы! Тёплый салат с языком, шампиньонами и солёным огурцом — мужской хит любого застолья

Устали от холодных, безликих закусок, которые годами кочуют по праздничным столам и уже никого не удивляют? Этот салат — глоток свежего воздуха и настоящая находка для тех, кто ценит сытные, по-мужски основательные блюда с ярким характером. Он объединяет в себе три мощных вкуса: нежнейший отварной говяжий язык, ароматные обжаренные шампиньоны и пикантную кислинку соленого огурца. Подаваемый теплым, он раскрывает весь букет ароматов и обладает такой убедительной вкусовой гармонией, что моментально становится центром внимания и главным хитом любого застолья, оттесняя привычные салаты на второй план.

Вам понадобится: 500 г отварного говяжьего языка, 300 г свежих шампиньонов, 2-3 соленых огурца, 1 крупная луковица, 3-4 ст.л. растительного масла, 2-3 ст.л. сметаны или майонеза, соль, перец, зелень петрушки или укропа. Отварной язык нарежьте тонкой соломкой. Шампиньоны промойте и нарежьте пластинками. Лук нашинкуйте полукольцами, огурцы — соломкой. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и готовьте на среднем огне, пока вся жидкость не выпарится, а грибы не подрумянятся. Посолите и поперчите. В глубокой миске соедините теплые грибы с луком, язык, соленые огурцы и рубленую зелень. Заправьте сметаной или майонезом, аккуратно перемешайте. Подавайте салат сразу, пока он сохраняет температуру, украсив веточкой зелени.

