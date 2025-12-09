ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 17:00

Проще пареной репы! Тёплый салат с языком, шампиньонами и солёным огурцом — мужской хит любого застолья

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Устали от холодных, безликих закусок, которые годами кочуют по праздничным столам и уже никого не удивляют? Этот салат — глоток свежего воздуха и настоящая находка для тех, кто ценит сытные, по-мужски основательные блюда с ярким характером. Он объединяет в себе три мощных вкуса: нежнейший отварной говяжий язык, ароматные обжаренные шампиньоны и пикантную кислинку соленого огурца. Подаваемый теплым, он раскрывает весь букет ароматов и обладает такой убедительной вкусовой гармонией, что моментально становится центром внимания и главным хитом любого застолья, оттесняя привычные салаты на второй план.

Вам понадобится: 500 г отварного говяжьего языка, 300 г свежих шампиньонов, 2-3 соленых огурца, 1 крупная луковица, 3-4 ст.л. растительного масла, 2-3 ст.л. сметаны или майонеза, соль, перец, зелень петрушки или укропа. Отварной язык нарежьте тонкой соломкой. Шампиньоны промойте и нарежьте пластинками. Лук нашинкуйте полукольцами, огурцы — соломкой. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и готовьте на среднем огне, пока вся жидкость не выпарится, а грибы не подрумянятся. Посолите и поперчите. В глубокой миске соедините теплые грибы с луком, язык, соленые огурцы и рубленую зелень. Заправьте сметаной или майонезом, аккуратно перемешайте. Подавайте салат сразу, пока он сохраняет температуру, украсив веточкой зелени.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Красная икра на бутербродах — дорого! Готовлю рулет из лаваша с печенью трески и яйцом. Бюджетный шик для праздничного стола
Общество
Красная икра на бутербродах — дорого! Готовлю рулет из лаваша с печенью трески и яйцом. Бюджетный шик для праздничного стола
Мини-перцы, сыр, чеснок — фарширую и запекаю! Цветная и яркая закуска, которая исчезает за секунды
Общество
Мини-перцы, сыр, чеснок — фарширую и запекаю! Цветная и яркая закуска, которая исчезает за секунды
Сметанник и Прага в прошлом! Пеку торт «Красный бархат» с творожным кремом. Невероятно нежный и эффектный, как само название
Общество
Сметанник и Прага в прошлом! Пеку торт «Красный бархат» с творожным кремом. Невероятно нежный и эффектный, как само название
С виноградным секретом: салат «Медвежья шубка» — Новый год на ура
Семья и жизнь
С виноградным секретом: салат «Медвежья шубка» — Новый год на ура
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
Семья и жизнь
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
салаты
рецепты
закуски
новогодний стол — 2026
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму возбудили уголовное дело после избиения участницы СВО
Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО
Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе
«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку»
Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны
Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика
Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия
Замглавы «Яблока» пополнил «черный список»
Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России
Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО
В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево
Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи
Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных
Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов
Москвичей предупредили о начале брачного периода у лис
Прохор Шаляпин выступил в роли режиссера для Любови Успенской
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.