Прощание с художником-постановщиком «Винни Пуха» пройдёт в Доме кино

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Исправительная колония во владимирском Покрове, куда мог попасть оппозиционер Алексей Навальный, известна жёсткими условиями содержания заключённых: их могут помещать в сектор, где возможно только стоять или сидеть со сложенными за спиной руками и не разрешается говорить с другими осуждёнными. Об этом заявил один из организаторов «Русских маршей», националист Дмитрий Дёмушкин, отбывавший наказание в этой ИК.

Жесточайшие условия. Я сидел тоже в спецблоке, как будет Алексей Навальный. Это считается самая жёсткая колония в России, об этом знают почти все осуждённые. Есть несколько мест, куда нельзя попадать...