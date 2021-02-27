Прощание с художником-постановщиком «Винни Пуха» пройдёт в Доме кино

Церемония прощания с художником-постановщиком мультфильмов «Винни Пух» и «Фильм, фильм, фильм» Владимиром Зуйковым состоится 2 марта в Доме кино в Москве.
Церемония начнётся в 12:00. Студия выразила соболезнования родственникам и друзьям художника-постановщика. Об этом ТАСС
Не стало великого художника, который за весь свой творческий путь создал множество ярких, характерных образов, которые запоминаются раз и навсегда, остаются в сердце. Это был человек тонкого, уникального таланта, великий мастер, который вырастил множество преданных и благодарных учеников, — сообщили агентству в «Союзмультфильме».
Зуйков скончался от коронавируса в возрасте 86 лет 25 февраля, писал NEWS.ru.
Зуйков родился 27 января 1935 года. Окончил Московский педагогический институт имени В. П. Потёмкина. Преподавал в школе, кроме этого, работал иллюстратором в книжных издательствах и периодических изданиях. В 1967 году он стал художником-постановщиком в «Союзмультфильме» и принял участие в создании более 30 анимационных лент.