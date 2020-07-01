Опубликованы итоги голосования по шести регионам России

https://static.news.ru/photo/e1498c5e-bbc4-11ea-97fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: cikrf.ru

Подведены итоги голосования по поправкам к Конституции РФ по Рязанской, Тамбовской, Смоленской, Тверской областям, Ставрополью, а также по республике Крым.

На Ставрополье за поправки в Основной закон проголосовали 92,86%, против — 7,14%.

В Рязанской области — 90,61% проголосовали за поправки, против — 7,80%.

В Тамбовской области 93,75% высказались за поправки, в то время как против — 5,95%.

В Смоленской области: 85,39% поддержали поправки, против них выступили 13,64%.

В Тверской области высказались за 78,66%, против — 20,38%.

В республике Крым — 86,52% поддержали поправки к Конституции РФ, в то время как против — 13,48%.