Опубликованы итоги голосования по шести регионам России

Подведены итоги голосования по поправкам к Конституции РФ по Рязанской, Тамбовской, Смоленской, Тверской областям, Ставрополью, а также по республике Крым.
На Ставрополье за поправки в Основной закон проголосовали 92,86%, против — 7,14%.
В Рязанской области — 90,61% проголосовали за поправки, против — 7,80%.
В Тамбовской области 93,75% высказались за поправки, в то время как против — 5,95%.
В Смоленской области: 85,39% поддержали поправки, против них выступили 13,64%.
В Тверской области высказались за 78,66%, против — 20,38%.
В республике Крым — 86,52% поддержали поправки к Конституции РФ, в то время как против — 13,48%.
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