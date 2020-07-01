ЦИК обработала 10% протоколов по поправкам

https://static.news.ru/photo/f3b72e6c-bbb2-11ea-b6fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Центральной избирательной комиссии обработали 10,02% протоколов голосования по поправкам в Конституцию. Изменения в Основной закон поддержали 70,81% участников плебисцита.

Против высказались 28,17% россиян. Средняя явка по России на голосование по поправкам к Конституции России на 17.00 по московскому времени составила 62,89%.

Накануне ведомство сообщило первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в пяти регионах страны. По данным ЦИК, в Магаданской области изменения в Основной закон поддержали 65,27% участников плебисцита, 32,76% высказались против. На Камчатке «да» сказали 70,59%, «нет» — 28,49.

В Амурской области за высказались 71,61%, против — 27,67%, в Еврейской автономной области за — 80,24%, против — 19,05%, в Иркутской области за — 82,87%, против — 16,48%.

Позже ЦИК объявил окончательные результаты голосования на Чукотке. В регионе обработали 100% протоколов проголосовавших по поправкам в Конституцию РФ.

Изменения в Основной закон поддержали 80,3% проголосовавших, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России. Помимо Чукотки, высокий результат по обработке протоколов демонстрирует Сахалинская область — 87,08%.

На Чукотке работали в общей сложности 55 участков. Из 33 194 зарегистрированных избирателей более половины проголосовали до 1 июля.

Также стали известны результаты голосования на Сахалине, где поправки поддержали 74,84% избирателей. Против высказались 24,04% жителей региона.

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня. В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).