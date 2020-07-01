Чукотка стала первым регионом, где обработали 100% протоколов

https://static.news.ru/photo/426384a2-bba4-11ea-a46f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

ЦИК объявил окончательные результаты голосования на Чукотке. В регионе обработали 100% протоколов проголосовавших по поправкам в Конституцию РФ.

Изменения в Основной закон поддержали 80,3% проголосовавших, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России. Помимо Чукотки, высокий результат по обработке протоколов демонстрирует Сахалинская область — 87,08%.

По данным на 18:00 по местному времени, отдать свой голос успели 74,11 % избирателей, или 22 123 человека. По данным регионального избиркома, нарушений в ходе голосования не выявлено.

На Чукотке работали в общей сложности 55 участков. Из 33 194 зарегистрированных избирателей более половины проголосовали до 1 июля.

Ранее 1 июля Центральная избирательная комиссия РФ назвала регионы, где явка на голосовании по поправкам в Конституцию оказалась самой высокой и самой низкой. Согласно данным онлайн-табло ЦИК, самыми активными оказались на 10:30 мск 1 июля жители Чечни — 84,62% и Кемеровской области — 81,29%. Наиболее низкая явка фиксируется в Мурманской области — 32,68%.

По данным на 14:35 (мск), явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России превысила 60%. Наибольшая явка наблюдается в Чечне, Туве и Кемеровской области, наименьшая — в Карелии и Мурманской области.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок, писал NEWS.ru.