Оклады сотрудников госорганов увеличат на 3%

https://static.news.ru/photo/6e598810-d65a-11ea-aaad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Должностные оклады сотрудников федеральных государственных органов с 1 октября 2020 года будут увеличены в 1,03 раза.

Постановление появилось на официальном портале правовой информации.

Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, — говорится в нём.

Изменения коснутся должностей, установленных в приложении постановления от 24 марта 2007 года, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о введении с 1 июля ежемесячной надбавки для отдельных категорий военнослужащих. Зарплата более 45 тыс. российских солдат и офицеров увеличится в среднем на 23 тыс. рублей. Надбавка устанавливается в зависимости от размера оклада по воинской должности: для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%.