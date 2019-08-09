После установки очередного обновления до версии 5.10 пользователи Telegram смогут отправлять беззвучные сообщения. Также разработчики мессенджера добавили новую функцию «медленный режим» для групповых чатов.
Чтобы послать тихое сообщение, необходимо нажать и удерживать кнопку отправки. Получатель увидит уведомление, но телефон не включит звуковой сигнал о его поступлении.
«Медленный режим» — функция для администраторов групп. С помощью неё можно устанавливать интервал для отправки сообщений. Отслеживать время можно с помощью специального таймера. Теперь администраторы групп также смогут остановить постоянное воспроизведение анимированных стикеров.
Кроме того, для владельцев сайтов появилась возможность использовать инструмент Comments.App, виджет в мессенджере. Он позволяет оставлять комментарии и ставить лайки.
Ранее команда Telegram выпустила обновление для мессенджера, одной из новых возможностей в котором стала передача прав на группу или канал другому администратору.