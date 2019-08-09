https://static.news.ru/photo/48b515a6-bb40-11e9-a9ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

После установки очередного обновления до версии 5.10 пользователи Telegram смогут отправлять беззвучные сообщения. Также разработчики мессенджера добавили новую функцию «медленный режим» для групповых чатов.

Чтобы послать тихое сообщение, необходимо нажать и удерживать кнопку отправки. Получатель увидит уведомление, но телефон не включит звуковой сигнал о его поступлении.

«Медленный режим» — функция для администраторов групп. С помощью неё можно устанавливать интервал для отправки сообщений. Отслеживать время можно с помощью специального таймера. Теперь администраторы групп также смогут остановить постоянное воспроизведение анимированных стикеров.

Кроме того, для владельцев сайтов появилась возможность использовать инструмент Comments.App, виджет в мессенджере. Он позволяет оставлять комментарии и ставить лайки.

Ранее команда Telegram выпустила обновление для мессенджера, одной из новых возможностей в котором стала передача прав на группу или канал другому администратору.