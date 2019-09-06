https://static.news.ru/photo/a3f98a6a-d0b6-11e9-8373-fa163e074e61_660.jpg Андрей Норкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер движения «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев устроил скандал в студии программы «Место встречи», которую ведёт Андрей Норкин на телеканале НТВ.

Информацию о конфликте телеканал разместил на своей странице в Facebook.

Скандал в эфире «Место встречи» устроил член Общественной Палаты РФ Султан Хамзаев. Он вёл себя по-хамски с ведущим Андреем Норкиным и вынужден был покинуть студию. Хамству не место в эфире нашего телеканала, — пояснил телеканал.

Во время программы Хамзаев оскорблял гостей, едва не избил ведущего и испортил аппаратуру телеканала. После этого Норкин выгнал Хамзаева из студии.

Конфликт разгорелся во время обсуждения предложения Минздрава повысить минимальный возраст на покупку алкоголя до 21 года. Политолог Алексей Тимофеев перебил Хамзаева. Лидер «Трезвой России» за это назвал политического эксперта «дураком».

После перепалки началась драка, которую и попытался разнять Норкин. Он также потребовал отключить у Хамзаева микрофон.

Пока охрана выводила лидера общественной организации из студии, он бросил на пол микрофон и сломал его.

Ранее автор и ведущий передачи «Кто против?» накричал на гостя своей телепередачи и выгнал его из эфира. Он использован сниженную лексику и перешёл на «ты», писал News.ru.