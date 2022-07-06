«Ноги моей не будет»: Александр Маршал объяснил свой бойкот Турции

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Маршал

Певец и экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал перестал посещать Турцию в 2015 году после того, как её истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24, сообщает «Царьград». Сам певец рассказал, что до сих пор общается со штурманом самолёта Константином Мурахтиным.

Когда я узнал, что был сбит наш бомбардировщик, я сказал, что ноги моей в Турции не будет. Потому что я не могу понять, что это за друзья такие, — сказал Маршал.

Он напомнил, что Турция продолжает поставлять Украине свои беспилотники Bayraktar, и задался вопросом, ради чего. «Чтобы убивали моих земляков, моих ребят, солдат?» — возмутился Маршал. Певец назвал такие действия Анкары грязной политикой.

28 июня турецкая компания Baykar Makina выступила с заявлением, что передаст бесплатно Украине три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2. Компания отметила, что для этого провели специальный сбор среди «бизнесменов и обычных людей».

Политолог и востоковед Семён Багдасаров ранее заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган зарабатывает и на поставках беспилотников Украине, и на российских туристах. При этом турецкий лидер будет торговаться до тех пор, пока не вернёт доступ к импортным поставкам и не снимет ряд ограничений со страны, считает специалист.