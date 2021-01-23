Названы города, в которых жильё подорожало больше всего

https://static.news.ru/photo/68841a7a-5d48-11eb-b362-fa163e074e61_660.jpg Казань Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

По итогам 2020 года жильё подорожало больше всего в Казани, Санкт-Петербурге и Челябинске. Речь идёт о новостройках, сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

В беседе с ТАСС он рассказал, что в Казани в прошлом году рост фиксировали на уровне на 21,6% — с 78 129 до 94 967 рублей за квадратный метр.

На втором месте с отставанием всего в 0,1% Санкт-Петербург, где цены за год выросли с 91 714 до 111 387 рублей. На третьем — Челябинск с ростом почти в 21% (с 45 870 до 55 420 рублей), — сказал Зайцев.

В топ-5 оказался Краснодар (рост 20,2%) и Волгоград (17,4%). Москва заняла лишь 9-е место с ростом 7,4%. Среднее значение по России на удорожание квадратного метра первичного жилья составило 13,9%. То есть квадратный метр стоит в среднем 75,5 тысячи рублей.

Причиной столь резкого роста стал ажиотажный спрос на новостройки в 2020 году. Также, подчеркнул Зайцев, на рынке сократились предложения на начальном этапе строительства, когда цена минимальна. В популярных районах городов наблюдается дефицит ликвидных объектов по стартовым ценам, потому что их скупают сразу.

21 января NEWS.ru писал, что льготную ипотеку в России могут продлить до 31 декабря. На совещании при президенте РФ вопрос о её дальнейшей судьбе стал предметом спора между Центробанком и профильным блоком правительства. В результате ЦБ выразил согласие на продление льготной ипотеки до конца года при условии модификации программы.