Названы два метода борьбы с коррупцией в России

Доктор политических наук Юлий Нисневич в разговоре с NEWS.ru прокомментировал слова полпреда правительства в судах Михаила Барщевского о том, что действенным методом по борьбе с коррупцией может стать развитие политической конкуренции и гражданского общества. По его мнению, это «обычная истина», но стоит спросить у Барщевского, что он понимает под гражданским обществом. Нисневич рассказал, что здесь скорее стоит говорить о таком понятии, как гражданский контроль, который должен быть профессиональным.

Я не понимаю, почему Барщевский, который, кстати, сам, мягко говоря, не очень государственный служащий, что он нам рассказывает очевидные вещи? Это называется демагогией. Причём я не очень понимаю, что он имеет в виду под гражданским обществом. Там есть, на самом деле, другая конструкция — гражданский, общественный контроль. А гражданское общество — это ни о чём, — объяснил Нисневич.

Он добавил, что политическая конкуренция позволяет устранить тех, кто находится у власти и замешан в коррупции. При таком механизме, как гражданский или антикоррупционный контроль, общество следит за тем, что происходит, и вовремя начинает информировать власть о коррупционных событиях.