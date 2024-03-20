Названо оружие НАТО, используемое ВСУ при атаках Белгородской области Военэксперт Дандыкин: ВСУ перешли на чешские «Вампиры» для атак на Белгород

Фото: excaliburarmy.cz

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ используют при попытках атаковать Белгородскую область практически только чешские РСЗО «Вампир» из-за их преимуществ перед советскими «Градами», также стоящими на вооружении ВСУ. Он не исключил, что «Вампир» обладает лучшей мобильностью и способен перевозить сразу два боекомплекта реактивных снарядов.

Действительно, ВСУ используют для попыток атаковать Белгородскую область только чешские РСЗО «Вампир». Объясняется это легко и просто: своих «Градов» почти не осталось, а «Вампир» — модернизация советского «Града». Более совершенная машина, перезарядка довольно быстрая, одна машина несет два комплекта боеприпасов, лучше мобильность, наведение и так далее, — считает Дандыкин.

В ночь на 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из соображений безопасности въезд в шесть населенных пунктов Грайворонского городского округа с 20 марта будет ограничен по решению регионального оперативного штаба. Речь идет о территории Козинки, Гора-Подола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй и Безымено.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Картаполов заявил, что санитарная зона на границе с Россией, о которой говорил президент Владимир Путин, будет представлять собой районы, полностью защищенные от ВСУ и других угроз. По его словам, там могут находиться жилые дома и объекты социнфраструктуры.