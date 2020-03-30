https://static.news.ru/photo/92a40d82-72cb-11ea-896e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме одобрили поправки к Уголовному Кодексу РФ об увеличении наказания за публичное распространение фейковой информации для физических лиц до пяти лет лишения свободы.

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству решил одобрить введения новой статьи 207.1 «о введении наказания за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств» в УК РФ, сообщает «Интерфакс».

На данный момент наказание предусматривает штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, размера дохода осуждённого от одного года до восемнадцати месяцев, обязательными работами до 360 часов, исправительными работами до одного года или лишением свободы до трёх лет.

Поправки, предлагаемые законопроектом, увеличат срок лишения свободы до пяти лет.

Помимо этого, предложено ввести ещё одну статью, касающуюся фейковой информации. Дополнительная статья 207.2 УК РФ предполагает увеличение наказания за публичное распространение фейковой информации «под видом достоверных сообщений, общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека», сообщает «Интерфакс».

Изменения, предлагаемые законопроектом, увеличат штраф с 1,5 млн рублей до 2 млн рублей, а также лишение свободы до семи лет за нарушение карантина.

Поправки рассмотрят 31 марта сразу во всех трёх чтениях.

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