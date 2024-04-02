Мужчина напал на учителя информатики в центре города из-за внешнего вида Учитель из Новосибирска заявил, что его избил незнакомец из-за одежды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

22-летний учитель информатики из Новосибирска Добрыня Галкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что его избили в центре города из-за неформального вида. По его словам, незнакомец подошел и внезапно начал наносить ему удары по лицу.

До сегодняшнего дня я работал в школе № 190 учителем информатики. Взрослый мужчина, выглядевший не ухоженно, подошел на улице к нам с братом и начал вести диалог. Задавал вопросы в духе «А почему вы так одеваетесь», «Вы откуда». Неожиданно, в ходе разговора, он ударил мне кулаком по лицу. Мой брат обездвижил нападавшего, после чего мы начали успокаивать мужчину, чтобы он согласился дождаться сотрудников полиции. Я написал на него заявление, но сильно сомневаюсь, что идет расследование, — рассказал Галкин.

Учитель добавил, что как пострадавшему ему дали ознакомиться с пояснительной от обидчика. По его словам, в ней мужчина написал, что лишь защищался от молодых людей.

В пояснительной записке этот мужчина написал, что защищался от нашей компании. Но мы не нападали, — добавил Галкин.

Ранее сообщалось, что тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли у кладбища под Оренбургом. Согласно данным, убитыми оказались участковый полицейский и учительница.Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.