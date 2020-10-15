Мурашко сообщил вакцинации медработников от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fd0ee99c-0f03-11eb-b1d9-fa163e074e61_660.jpg Вакцинация в городской поликлинике №62 Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Параллельно с клиническими испытаниями вакцины «Спутник V» идёт вакцинация медработников и сотрудников ряда силовых ведомств. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

(«Спутник V» — NEWS.ru) находится в пострегистрационных клинических испытаниях, и параллельно начата вакцинация тех категорий, которые являются приоритетными — это медицинские работники и ряд силовых ведомств, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в стране зарегистрированы две вакцины от коронавируса. И сейчас проходит исследования вакцины Института Чумакова.

Мурашко также пояснил, что, вакцина центра «Вектор» построена на иной технологии, нежели «Спутник V», что позволит иметь арсенал вакцин. У каждой из них есть медицинские показания для использования. По его словам, прививки будут делать с учётом этих индивидуальных особенностей пациентов.

Как писал NEWS.ru, всех участников пострегистрационных исследований первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» планируют привить к концу января 2021 года.

Для пострегистрационных исследований было отобрано 40 тысяч добровольцев, четверть из них получит плацебо. Около 10 тысяч участников испытаний уже вакцинированы, из них около двух тысяч человек получили уже вторую прививку.